أمير سعودي يستجيب لتحقيق رغبة طفل فلسطيني من مشجعي النصر

التقى السفير السعودي لدى فلسطين نايف بن بندر السديري بطفل فلسطيني يشجع فريق "النصر" السعودي، في إطار زيارته للأراضي الفلسطينية بصفته سفيرا غير مقيم للمملكة لدى فلسطين.

ونشر السديري على حسابه في منصة "إكس" صورة لقائه مع الطفل معلقا عليها بالقول: "سعدت اليوم في رام الله بمصادفة مشجع عالمي من فلسطين الشقيقة، هو الشبل محمد اديب ابو راس وهو يحب السعودية ويتطلع لزيارتها"، حيث قام بالإشارة على حساب نادي النصر لتلبية رغبة الشبل الفلسطيني.

وعلى الفور، استجاب الأمير السعودي وليد بن بدر بن سعود لطلب سفير المملكة، مؤكدا استعداده لاستقبال الشبل الفلسطيني ووالديه.

ورد الأمير وليد بن بدر بن سعود على السفير قائلا: "أسعد الله أوقاتك بكل خير أخي أبو فيصل.. أرجو السماح بتلبية رغبة الشبل العالمي محمد اديب ابو راس ووالديه إن سمحت وتسهلت الإجراءات القانونية لإستضافتهم ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لحضور إحدى مباريات النصر العالمي في الأول بارك بساحة النصر".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أسعد الله أوقاتك بكل خير أخي أبو فيصل..



أرجو السماح بتلبية رغبة الشبل #العالمي

محمد اديب ابو راس ووالديه إن سـمحت

وتسهّلت الإجرائات القانونية لإستضافتهم

ببلدهم الثاني المملكة العربية السـعودية

لحضـور أحد مباريات #النصر#العالمي

في #الأوّل_بارك بـ… — وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) September 27, 2023

ليكتب السديري: "عليك السلام أخي الغالي أمير وليد، الله يغنيك ويكثر خيرك"، فيما علق الأمير في رده الثاني: "وسهي علي أن تكون الدعوة شاملة زيارة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بإذن الله أخي العزيز".

الله يحفظك ويديمك يابو فيصل



وسهي علي أن تكون الدعوة شاملة زيارة

مكة المكرمة لأداء مناسـك العمرة بإذن

الله أخي العزيز. 🌹



رفع المولى مقامك وقدرك. 🤲🏼 — وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) September 27, 2023

هذا وتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في القدس.

المصدر: RT