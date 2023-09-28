شاهد.. سواريز يقدم هدية رائعة لنجله بمناسبة عيد ميلاده

هنأ النجم الأوروغواني لويس سواريز، مهاجم نادي غريميو البرازيلي، نجله بنجامين بمناسبة ربيعه العاشر، بأفضل طريقة هي مشاركته في مباراة لكرة القدم ضمت نجله وبعض الأطفال من زملائه.

ونشرت صفحة قناة "ماتش تي في - Match TV" الرياضية الروسية، على منصة "إكس" مقطع فيديو، يظهر فيه لويس سواريز وهو يسجل هدفا رائعا "بمقصية" خلال مباراة مع الأطفال، وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "سواريز سجل (تحفة فنية) في عيد ميلاد ابنه. لقد نظم العيد بنفسه - وجعله أكثر متعة".

Суарес забил шедевр на дне рождения сына. Сам организовал праздник – сам сделал его ярче 😄



📹 соцсети martinsrodrigo pic.twitter.com/nDsxe7Jlig — Матч ТВ (@MatchTV) September 27, 2023

كما كتب لويس سواريس "تدوينة" في حسابه على منصة "إنستغرام" هنأ فيها نجله، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لطفلنا الصغير الذي يكبر الآن! إلى صديقي الصغير وروعة التحدث إليه...

أنا أحبك بلا حدود BEJA 🎂!

ابني الجميل عمره 10 سنوات".

instagram/luissuarez9

وقد انتقل لويس سواريز (36 عاما) إلى صفوف نادي غريميو البرازيلي مطلع العام الجاري 2023، قادما من فريق ناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني، بعقد يمتد حتى ديسمبر 2024.

واشتهر لويس سواريز بصولاته وجولاته في الملاعب الأوروبية، حيث دافع عن ألوان أندية عريقة مثل أياكس أمستردام الهولندي، ليفربول الإنجليزي والثنائي الإسباني برشلونة وأتلتيكو مدريد، ووقع مع جريميو عقدا يستمر حتى ديسمبر 2024.

المصدر: RT