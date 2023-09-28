بعد الرحيل عن "beIN Sports".. لخضر بريش يعود من بوابة الدوري السعودي

عاد الإعلامي الجزائري الشهير لخضر بريش إلى الساحة الرياضية، عبر بوابة شبكة قنوات "SSC" السعودية في منصب جديد.

ويأتي ذلك، بعد 3 أشهر من إعلان شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، رحيل العديد من الأسماء، مثل لخضر بريش والمعلق رؤوف خليف بعد وصولهما لسن التقاعد.

وأعلنت شبكة قنوات "SSC"، عن تعيين لخضر بريش كمدير تحرير وكبير مقدمي الاستديوهات التحليلية.

قنوات #SSC الرياضية تعلن عن انضمام المقدم الرياضي المتميز #لخضر_بالريش لطاقم عملها كمدير تحرير وكبير المقدمين pic.twitter.com/aVbPUp2xS2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023

كما كانت الشبكة قد أعلنت، قبل انطلاق دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين في نسخته الجديدة، انضمام رؤوف خليف لقائمة المعلقين.

ومن المقرر أن يبدأ لخضر بريش عمله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقيع العقود والاتفاق على كافة التفاصيل.

المصدر: وسائل إعلام