 
مباشر

ريال مدريد يتحرك لدعم "فتاة فينيسيوس" بعد عنصرية أولتراس أتلتيكو مدريد (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يتحرك لدعم
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4ki

قام نادي ريال مدريد بمبادرة إيجابية تجاه الفتاة التي تعرضت لممارسات عنصرية خلال مواجهة ديربي مدريد الأحد الماضي على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد.

وكشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن رابطة الدوري الإسباني أكدت بالفعل أنها ستبلغ لجنة مكافحة العنف بـ"الترهيب" المزعوم الذي قامت به مجموعة من أولتراس أتلتيكو مدريد ضد فتاة في الملعب كانت ترتدي قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ووقعت تلك الأحداث قبل بداية الديربي مباشرة، وحسب محطة "Ser" الإذاعية الإسبانية فإن رابطة الدوري الإسباني لديها بالفعل الصور وتحاول التواصل مع أسرة الضحية للوقوف على كافة تفاصيل الموقف.

إقرأ المزيد
بسبب قميص فينيسيوس جونيور.. ألتراس أتلتيكو مدريد يهاجم فتاة ووالدتها
بسبب قميص فينيسيوس جونيور.. ألتراس أتلتيكو مدريد يهاجم فتاة ووالدتها

من جانبه ريال مدريد قرر ألا يتأخر في تقديم الدعم لتلك الفتاة وعائلتها، حيث دعاها إلى حضور مباراة لاس بالماس التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2023-2024، والتي حقق فيها الفريق الملكي الفوز 2-0.

ولم يكتف ريال مدريد بدعوة الفتاة وعائلتها إلى المباراة، بل تم منحها وشقيقها قميصين للنادي، ولقاء كافة أعضاء الفريق والحصول على توقيعاتهم، إلى جانب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني.

ويحاول ريال مدريد مناهضة كافة أشكال العنصرية، خاصة بعد الحوادث المؤسفة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور في ملاعب الفرق المنافسة في "لا ليغا" خلال الموسم الماضي، والتي فجرت حملة هائلة لمكافحة العنصرية في الملاعب الإسبانية.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا