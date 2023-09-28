ريال مدريد يتحرك لدعم "فتاة فينيسيوس" بعد عنصرية أولتراس أتلتيكو مدريد (فيديو)

قام نادي ريال مدريد بمبادرة إيجابية تجاه الفتاة التي تعرضت لممارسات عنصرية خلال مواجهة ديربي مدريد الأحد الماضي على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد.

وكشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، أن رابطة الدوري الإسباني أكدت بالفعل أنها ستبلغ لجنة مكافحة العنف بـ"الترهيب" المزعوم الذي قامت به مجموعة من أولتراس أتلتيكو مدريد ضد فتاة في الملعب كانت ترتدي قميص البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

ووقعت تلك الأحداث قبل بداية الديربي مباشرة، وحسب محطة "Ser" الإذاعية الإسبانية فإن رابطة الدوري الإسباني لديها بالفعل الصور وتحاول التواصل مع أسرة الضحية للوقوف على كافة تفاصيل الموقف.

El Real Madrid ha invitado al Santiago Bernabeu a la niña a la que intimidaron en el Wanda por llevar la camiseta de Vinicius y ha conocido a los jugadores ✨



MI CLUB 👏🏻 @realmadrid



pic.twitter.com/rl9I0TRlbL — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) September 27, 2023

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من جانبه ريال مدريد قرر ألا يتأخر في تقديم الدعم لتلك الفتاة وعائلتها، حيث دعاها إلى حضور مباراة لاس بالماس التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2023-2024، والتي حقق فيها الفريق الملكي الفوز 2-0.

ولم يكتف ريال مدريد بدعوة الفتاة وعائلتها إلى المباراة، بل تم منحها وشقيقها قميصين للنادي، ولقاء كافة أعضاء الفريق والحصول على توقيعاتهم، إلى جانب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني.

ويحاول ريال مدريد مناهضة كافة أشكال العنصرية، خاصة بعد الحوادث المؤسفة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور في ملاعب الفرق المنافسة في "لا ليغا" خلال الموسم الماضي، والتي فجرت حملة هائلة لمكافحة العنصرية في الملاعب الإسبانية.

المصدر: "وسائل إعلام"