اتهام رسمي من القضاء الإسباني لبرشلونة.. والشرطة تفتش مقر الاتحاد الإسباني

وجه خواكين أجيري رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة اتهاما صريحا إلى برشلونة بتقديم رشاوى إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني.

ويرى القاضي أجيري أن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة إلى نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام لمدة 17 عاما، يشكل جريمة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القاضي أجيري اتهم أيضا جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل الرئيسين السابقين لـ برشلونة بالرشوة، إضافة لـ خوسيا ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه.

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وتابعت الصحيفة أن قاضي التحقيق يعتبر أن المبلغ الذي دفعه برشلونة لـ نيغريرا يشكل جريمة رشوة وهي نوع من الجرائم الجنائية التي لا تتطلب إثبات غش أطراف معينة، وتعاقب عليها عقوبات أشد خطورة من جريمة الفساد بين الأفراد التي كانت منسوبة حتى الآن للمتهمين.

وذكر التقرير أنه من غير المتوقع أن يحدث اعتقالات للأطراف المتهمة في القضية، مع إيضاح أن الرشوة لها عقوبات أشد خطورة من تهمة الفساد التي تم التحقيق فيها مع برشلونة ونيغريرا في السابق.

كما وصلت قوة كبيرة من الحرس المدني إلى مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم للبحث عن الوثائق المتعلقة بعلاقة منظومة التحكيم مع خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا فيما يخص القضية، بعد صدور أمر للتفتيش من قبل خواكين أجيري رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة.

المصدر: "وسائل إعلام"