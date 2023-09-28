رونالدو إلى جانب بنزيما مرة أخرى لمواجهة مانشستر سيتي

توضحت ملامح مباراة كأس موسم الرياض 2023، عقب إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن إقامة مباراة قوية على هامش انطلاق موسم الرياض الجديد.

وتقوم هيئة الترفيه الآن ببناء ملعب "بوليفارد هول" الذي سيشهد إقامة مباراة كأس موسم الرياض، بالإضافة إلى مواجهة ستجمع بين الهلال والنصر في افتتاح الملعب يناير المقبل.

وأشار الإعلامي سالم آل كليب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن هناك مباراة ودية ستجمع بين نجوم موسم الرياض "أجانب الدوري السعودي" بمانشستر سيتي.

خاص |🚨



ستقام مباراة ودية تجمع نجوم موسم الرياض " إجانب الدوري السعودي " بمانشستر سيتي وستقام على ملعب بوليفارد هول . pic.twitter.com/h5kWfdlsHV — سالم آل كليب (@salem_alklib) September 27, 2023

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وأضاف آل كليب أن المباراة ستقام على ملعب "بوليفارد هول" الذي يتم إنشاؤه حاليا، حيث سيمثل فريق نجوم موسم الرياض أبرز أجانب دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن تشهد تلك المباراة عودة بعض الثنائيات، أبرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما، ونجوم ليفربول السابقين ساديو ماني وجوردان هندرسون وفابينيو وفينالدوم وفيرمينو، بالإضافة إلى بعض الثنائيات الأخرى.

المصدر: goal