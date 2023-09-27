 
مباشر

سفير السعودية ينشر صورة مع طفل فلسطيني مشجع للنصر.. مرفقة بالتعليق التالي!

الرياضة

سفير السعودية ينشر صورة مع طفل فلسطيني مشجع للنصر.. مرفقة بالتعليق التالي!
@naif63_2
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4et

شارك السفير السعودي الجديد لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، متابعيه عبر صفحته على منصة "إكس"، بصورة مع طفل فلسطيني مرتديا قميصا لنادي النصر السعودي لكرة القدم.

وقدم نايف بن بندر السديري أوراق اعتماده رسميا يوم أمس الثلاثاء، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس الشرقية.

ونشر السفير السعودي لمتابعيه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة مع طفل يرتدي قميص الموسم الماضي للنصر السعودي، وعلق عليها، بالقول: "سعدت اليوم في رام الله بمصادفة مشجع العالمي من فلسطين الشقيقة، الشبل محمد أديب أبو راس يحب السعودية ويتطلع لزيارتها".

المصدر: "@naif63_2" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا