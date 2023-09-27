انسحاب أوكرانيا من بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية في الإمارات

انسحب المنتخب الأوكراني من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا للموقع الإلكتروني للاتحاد الأوكراني بكرة القدم الشاطئية.

يشار إلى أن الاتحاد الأوكراني اتخذ هذا القرار بسبب قبول البطولة لمنتخب بيلاروس المشاركة تحت العلم الوطني لبلاده.

وناشد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي "يويفا"و الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، من أجل استبعاد بيلاروس من المشاركة في بطولة كأس العالم.

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في وقت سابق من يوم 27 سبتمبر، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفض منتخبات الناشئين الإنجليزية خوض مباريات مع المنتخبات الروسية، عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخفيف الحظر المفروض على الفرق الروسية، كما دعا الاتحاد الإنجليزي الدول الأخرى إلى مقاطعة هذه البطولات.

وفي 26 سبتمبر، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عودة المنتخبات الروسية للاعبين تحت سن 17 عاما إلى المشاركة في البطولات الدولية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم في الإمارات في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024، وسيغيب منتخب كرة القدم الشاطئية الروسي عن المنافسة.

المصدر: "لينتا.رو"