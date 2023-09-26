رسميا.. ليفربول يمنح أحد لاعبيه عقدا طويل الأمد

أعلن نادي ليفربول رسميا، منح أحد لاعبيه عقدا طويل الأمد.

وقال ليفربول، في بيان عبر موقعه الرسمي: "اتفق الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، على تمديد إقامته مع النادي الذي انضم إليه من أولمبياكوس في أغسطس2020".

ولم يحدد الريدز في بيانه مدة عقد تسيميكاس الجديد.

Official, confirmed. Kostas Tsimikas has just signed new long term deal valid until June 2027 🚨🔴 #LFC



“I feel very glad to be here to extend my contract. I feel like all the sacrifices I did and other things, the work I put in, that everything pays off”. pic.twitter.com/GTCEOT3Lfm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2023

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من جانبه قال تسيميكاس، في تصريحات لموقع ليفربول: "أشعر بسعادة بالغة لوجودي هنا وتمديد عقدي، أشعر أن كل التضحيات التي قمت بها، والعمل الذي قمت به، كل شيء يؤتي ثماره".



وأضاف: "لكن هذا يبقيني متحمسا تماما للباقي، كما قلت في العديد من المقابلات، هذا الفريق لديه الكثير والكثير من الأشياء ليحققها، وأردت أن أكون جزءا منه منذ الدقيقة الأولى".



وتابع: "المزيد من النجاح والمزيد من العمل والمزيد من الجوائز، بالنسبة لي، أهم شيء هو الفوز بالألقاب، والالتزام في كل موقف، وأن أكون جزءا من كل هذا".



واختتم: "أعتقد أن هذا الفريق لديه إمكانات كبيرة جدا للفوز بالمزيد من الألقاب، وسنسعى لتحقيق ذلك، أعتقد أن الجميع جاهز بنسبة 100%، ويركز على المباريات المقبلة، والجميع مستعد لتحقيق أشياء كبيرة في المستقبل".



يذكر أن تسيميكاس البالغ27 عاما شارك مع ليفربول في 63 مباراة، عبر جميع المسابقات، ونجح في تقديم 12 تمريرة حاسمة.

المصدر:"وكالات"