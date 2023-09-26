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"فيفا" يرفض طلب الأهلي المصري بشأن مونديال الأندية

الرياضة

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كشف مصدر بالنادي الأهلي المصري، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلب اقتسام التذاكر في مونديال الأندية المقرر خلال ديسمبر المقبل.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي، حال مرور الأخير من عقبة أوكلاند سيتي بالدور التمهيدي.

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وقال المصدر، في تصريح لموقع "كووورة": "الأهلي كان يأمل الحصول على نصيبه من التذاكر ومنحها لجماهيره، لكن الاتحاد الدولي رفض وأصر على طرح التذاكر عبر السيستم الخاص به على دفعات بداية من يوم الثلاثاء".

وتترقب جماهير الأهلي المتواجدة في السعودية ودول الخليج ومصر موعد فتح باب الحجز من خلال النظام الإلكتروني على موقع "فيفا"، للحصول على تذاكر المباراة الأولى للفريق، والتي تحمل رقم 2 ويلاقي فيها الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

المصدر: kooora

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