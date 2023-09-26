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تيباس يؤكد انضمام كيليان مبابي لريال مدريد

الرياضة

تيباس يؤكد انضمام كيليان مبابي لريال مدريد
AFP
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أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ثقته في إتمام انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للدوري الإسباني الموسم المقبل.

وقال تيباس، في تصريح لقناة "موفيستار بلس" الإسبانية: "لست مقتنعا، لكنني متأكد من أن اللعب في الليغا هو قدر مبابي".

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وأضاف: "مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم المقبل، بنسبة 70 أو 80%".

وكان مبابي على أعتاب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما رفض تفعيل خيار تمديد عقده الحالي مع البي أس جي حتى 2025، وبالتالي سيكون حرا بنهاية الموسم الحالي.

ويحق لمبابي التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، على أن يرحل مجانا في الصيف.

وسجل مبابي 8 أهداف خلال 6 مباريات مع باريس في مختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: "وكالات"

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