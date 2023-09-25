آل الشيخ يتفاعل مع كلمات رونالدو باللغة العربية.. وكواليس تصوير احتفال الدون باليوم الوطني السعوي

تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مع كواليس احتفال لاعبي النصر باليوم الوطني للمملكة، وخاصة كلمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللغة العربية.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر كواليس تحضيرات لاعبي الفريق "العالمي" للاحتفال باليوم الوطني السعودي، وهم يرتدون الزي التقليدي للمملكة.

وقال رونالدو باللغة العربية في مقطع الفيديو: "يالله... يالله"، ما أثار تفاعلا واسعا.

شي ما شفتوه … كواليس لاعبي النصر بالزي السعودي 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/XsGnADhLg8 — داريو النصر (@Nfcdiario) September 21, 2023

ونشر تركي آل الشيخ، عبر خاصية "ستوري" لصفحته على موقع "إنستغرام"، لقطة من مقطع الفيديو، لقول رونالدو باللغة العربية: "يالله... يالله".

instagram/turkialalshik

ويتصدر كريستيانو رونالدو (38 عاما) ترتيب هدافي دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، برصيد 9 أهداف، مبتعدا بفارق 3 اهداف عن كل من زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، وثنائي نادي الهلال المهاجم البرازيلي مالكوم والسعودي سالم الدوسري، إضافة إلى الفرنسي موسى ديمبيلي مهاجم نادي الاتفاق.

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي