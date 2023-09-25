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مخاوف بشأن غياب ميسي عن المباراة الأهم في الموسم

الرياضة

مخاوف بشأن غياب ميسي عن المباراة الأهم في الموسم
AFP
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تعادل إنتر ميامي أمام أورلاندو سيتي بهدف لكل منهما في مباراة الجولة 30 من الدوري الأمريكي "MLS"، في ظل غياب نجم الفريق ليونيل ميسي.

وكان التعادل محبطا لآمال إنتر ميامي في التقدم نحو المراكز المؤهلة إلى المباريات الفاصلة في الدوري الأمريكي، حيث ارتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز قبل الأخير من القسم الشرقي في "MLS"، وبفارق 5 نقاط ومباراتين أقل عن نيويورك سيتي التاسع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى المباريات الفاصلة.

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وربما سيمتد غياب ميسي عن إنتر ميامي إلى المباراة النهائية من كأس الولايات المتحدة المفتوحة، والتي ستقام فجر الخميس القادم أمام هيوستن دينامو، مع سعي فريق ولاية فلوريدا إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعد الفوز ببطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

وكشف تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي عن وضعية ميسي في تصريحات أدلى بها بعد مباراة أورلاندو سيتي، حيث قال في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الصعب للغاية تحديد نسبة معينة لاحتمالية عودة ميسي لأننا نسير يوما بعد يوم".

وأضاف: "سنقيم حالته، أولا سأستمع إلى ما يقوله لي وكيف يشعر، وعلينا أيضا تقييم المخاطر المستقبلية".
وسافر إنتر ميامي إلى أورلاندو دون ميسي الذي يعاني من مشكلة عضلية، وجوردي ألبا الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ أيضا، وسيرجيو بوسكيتس الذي أصيب بصداع نصفي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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