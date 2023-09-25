 
مباشر

لوكاكو ينضم لقائمة تاريخية يتزعمها كريستيانو

الرياضة

لوكاكو ينضم لقائمة تاريخية يتزعمها كريستيانو
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3rc

واصل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما، تألقه مع الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما سجل هدفا في شباك تورينو، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وسجل روميلو الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة 68، قبل أن ينجح تورينو في معادلة النتيجة بالدقيقة 85 عن طريق دوفان زاباتا.

إقرأ المزيد
بسبب قميص فينيسيوس جونيور.. ألتراس أتلتيكو مدريد يهاجم فتاة ووالدتها
بسبب قميص فينيسيوس جونيور.. ألتراس أتلتيكو مدريد يهاجم فتاة ووالدتها

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوكاكو تمكن من تسجيل 59 هدفا في 100 مباراة لعبها ببطولة الدوري الإيطالي خلال فترته السابقة مع إنتر ميلان، والحالية مع روما.

وأضافت أن هناك 5 لاعبين فقط حققوا أداء أفضل من لوكاكو في أول 100 مباراة، من بين اللاعبين الذين ظهروا منذ عهد احتساب الفوز بـ3 نقاط.

وجاء اللاعبون كالتالي: ديفيد تريزيجيه (63 هدفا)، مونتيلا (64)، شيفتشينكو (64)، هيجواين (65) وكريستيانو رونالدو (81).

ومنذ انضمامه لروما، شارك البلجيكي في 4 مباريات بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا