نيوكاسل يستعين باللهجة السعودية للتعليق على الفوز التاريخي على شيفيلد بـ8 أهداف

علق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك سعوديا، الأحد، على فوزه بثمانية أهداف دون رد على شيفيلد يونايتد، باللهجة السعودية العامية.

ونشر النادي صورة من المباراة على صفحته الرسمية باللغة العربية على موقع التواصل X، مع تعليق جاء فيه: "إذا تبي علوم رجال جيناك بعلوم رجال!".

إذا تبي علوم رجال جيناك بعلوم رجال! 👍#شيفيلد_نيوكاسلpic.twitter.com/vt9id1s1CG — نيوكاسل يونايتد (@nufc_ar) September 24, 2023

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وحضر نيوكاسل بأفضل طريقة لاستضافة مانشستر سيتي الأربعاء في الدور الثالث لكأس الرابطة، بفوزه التاريخي على مضيفه شيفيلد يونايتد 8-0 في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على أرضية ملعب "برامول لين" في شيفيلد.

وبهذا الفوز وصل النادي المملوك سعوديا منذ أكتوبر عام 2021، إلى النقطة رقم 9 ليحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد النادي نقطته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما بعد تعادله الأسبوع الماضي أمام ميلان الإيطالي على أرضية ملعب "سان سيرو" في ميلانو.

المصدر: twitter/nufc_ar