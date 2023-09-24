حكيمي يسجل هدفا عالميا في شباك مارسيليا (فيديو)

أحرز الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، هدفا رائعا في مباراة فريقه ضد ضيفه مارسيليا (3-0)، يوم الأحد في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

وافتتح حكيمي التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة السابعة من ضربة حرة مباشرة، سددها بقوة في المقص الأيسر.

هدف خيالي لاشرف حكيمي🇲🇦 ضد مارسيليا . pic.twitter.com/39vG6JUdIL — Hoda_jannat (@hodajannat) September 24, 2023

وهذا هو أول هدف للدولي المغربي من ركلة حرة مباشرة في الدوريات الخمسة الكبرى وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".

🟨 #يحدث_الآن | أول هدف للدولي المغربي 🇲🇦 أشرف حكيمي من ركلة حرة مباشرة في الدوريات الخمسة الكبرى

⬅️ هدف أشرف أمام مارسيليا في كلاسيكو فرنسا 🇫🇷 pic.twitter.com/x9rulOJT5G — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 24, 2023

ورفع حكيمي رصيده إلى ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم الجاري، ليكون ثاني هدافي الفريق الباريسي خلف كيليان مبابي.

المصدر: RT + "بي إن سبورتس"