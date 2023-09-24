حكيمي يسجل هدفا عالميا في شباك مارسيليا (فيديو)
أحرز الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، هدفا رائعا في مباراة فريقه ضد ضيفه مارسيليا (3-0)، يوم الأحد في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.
وافتتح حكيمي التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة السابعة من ضربة حرة مباشرة، سددها بقوة في المقص الأيسر.
Le coup franc magnifique d’Achraf Hakimi ! 🔥 #PSGOM#LeClassique#Ligue1UberEatspic.twitter.com/so6VUA2u21— Foot Mercato (@footmercato) September 24, 2023
هدف خيالي لاشرف حكيمي🇲🇦 ضد مارسيليا . pic.twitter.com/39vG6JUdIL— Hoda_jannat (@hodajannat) September 24, 2023
وهذا هو أول هدف للدولي المغربي من ركلة حرة مباشرة في الدوريات الخمسة الكبرى وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".
🟨 #يحدث_الآن | أول هدف للدولي المغربي 🇲🇦 أشرف حكيمي من ركلة حرة مباشرة في الدوريات الخمسة الكبرى— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 24, 2023
⬅️ هدف أشرف أمام مارسيليا في كلاسيكو فرنسا 🇫🇷 pic.twitter.com/x9rulOJT5G
ورفع حكيمي رصيده إلى ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم الجاري، ليكون ثاني هدافي الفريق الباريسي خلف كيليان مبابي.
المصدر: RT + "بي إن سبورتس"