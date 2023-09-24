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حكيمي يسجل هدفا عالميا في شباك مارسيليا (فيديو)

الرياضة

حكيمي يسجل هدفا عالميا في شباك مارسيليا (فيديو)
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أحرز الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، هدفا رائعا في مباراة فريقه ضد ضيفه مارسيليا (3-0)، يوم الأحد في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

وافتتح حكيمي التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة السابعة من ضربة حرة مباشرة، سددها بقوة في المقص الأيسر. 

وهذا هو أول هدف للدولي المغربي من ركلة حرة مباشرة في الدوريات الخمسة الكبرى وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".

ورفع حكيمي رصيده إلى ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم الجاري، ليكون ثاني هدافي الفريق الباريسي خلف كيليان مبابي.

المصدر: RT + "بي إن سبورتس"

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