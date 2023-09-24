صلاح يدون على ثلاثة أرقام قياسية في لقاء وستهام

واصل المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول وحقق ثلاثة أرقام قياسية بعد قيادته "الريدز" للفوز على ضيفه وستهام يونايتد، يوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

إقرأ المزيد

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، فإن صلاح بات خامس لاعب يسجل أو يصنع هدفا في أول ست مباريات لفريقه في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

6 - Mohamed Salah is the fifth player to either score or assist a goal in each of his team's first six games of a Premier League season, after David Beckham for Man Utd in 2000-01, Thierry Henry for Arsenal in 2004-05, Sergio Agüero for Man City in 2019-20, and Erling Haaland for… pic.twitter.com/L4vzxoZKMp — OptaJoe (@OptaJoe) September 24, 2023

وحقق صلاح هذا الرقم بعد ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد في موسم 2000–2001، وتييري هنري مع أرسنال في موسم 2004–2005، وسيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي في موسم 2019–2020، وإرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي أيضا في الموسم الماضي.

ومن جانبها، ذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح بفضل هدفه في شباك وستهام، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع خلال 12 مباراة متتالية في مناسبتين مختلفتين من مسيرته.

Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score or assist in 12 consecutive games TWICE.



◉ 15 games - August to December 2021

◉ 12 games - April 2023 to present



A living legend. 🙌 pic.twitter.com/PTvWsSqGfG — Squawka (@Squawka) September 24, 2023

وحقق صلاح هذا الرقم خلال الفترتين التاليتين:

15 مباراة - من أغسطس إلى ديسمبر 2021.

12 مباراة – من أبريل 2023 حتى الآن.

Mohamed Salah has now scored 10 goals against West Ham, equalling the record between the two sides, held by John Toshack.



Excellent achievement. 👏 pic.twitter.com/YNDaWu3urn — Statman Dave (@StatmanDave) September 24, 2023

ويعد صلاح أيضا أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مواجهات ليفربول ووستهام، برصيد عشرة أهداف بالتساوي مع النجم المعتزل جون توشاك.

المصدر: "Squawka" + "أوبتا"