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صلاح يدون على ثلاثة أرقام قياسية في لقاء وستهام

الرياضة

صلاح يدون على ثلاثة أرقام قياسية في لقاء وستهام
AP
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واصل المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول وحقق ثلاثة أرقام قياسية بعد قيادته "الريدز" للفوز على ضيفه وستهام يونايتد، يوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، فإن صلاح بات خامس لاعب يسجل أو يصنع هدفا في أول ست مباريات لفريقه في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق صلاح هذا الرقم بعد ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد في موسم 2000–2001، وتييري هنري مع أرسنال في موسم 2004–2005، وسيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي في موسم 2019–2020، وإرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي أيضا في الموسم الماضي.

ومن جانبها، ذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح بفضل هدفه في شباك وستهام، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع خلال 12 مباراة متتالية في مناسبتين مختلفتين من مسيرته.

وحقق صلاح هذا الرقم خلال الفترتين التاليتين:

15 مباراة - من أغسطس إلى ديسمبر 2021.

12 مباراة – من أبريل 2023 حتى الآن.

ويعد صلاح أيضا أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مواجهات ليفربول ووستهام، برصيد عشرة أهداف بالتساوي مع النجم المعتزل جون توشاك.

المصدر: "Squawka" + "أوبتا"

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