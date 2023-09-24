زياش يسجل أول أهدافه مع غلطة سراي بطريقة مميزة (فيديو)

افتتح النجم المغربي حكيم زياش، سجله التهديفي مع فريقه الجديد غلطة سراي، عندما أحرز له هدف التقدم أمام إسطنبول باشاك شهير ضمن الأسبوع السادس من الدوري التركي.

وجاء هدف زياش في الدقيقة 41، بعد أن استلم الكرة من زميله البرازيلي تيتي، ليرسل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت على إثرها الكرة على يسار الحارس الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تسكن شباكه.

Quel but d’Hakim Ziyech avec Galatasaray ! 🤩💛❤️



Son premier sous ses nouvelles couleurs.



🎥 @beINSPORTS_TRpic.twitter.com/mUHlEbI0UO — Actu Foot (@ActuFoot_) September 23, 2023

🟡🔴 Hakim Ziyech, şık kontrolün ardından sert bir vuruşla Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti! #BFKvGS#TrendyolSüperLigpic.twitter.com/HiZA14EC6z — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 23, 2023

وكان زياش انضم للفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعدما عاش تجربة صعبة في تشيلسي على مدار ثلاثة مواسم متتالية (من 2020 حتى 2023).

وانتهت مواجهة غلطة سراي ومضيفه باشاك شهير بفوز الضيوف بنتيجة 2-1.

وارتقى غلطة سراي بفضل هذا الانتصار لصدارة الدوري التركي مؤقتا برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بينما تجمد رصيد منافسه عند النقطة الثالثة في المركز 17، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة.

المصدر: RT