شغب الجماهير يوقف قمة أياكس وفينورد في الدوري الهولندي (فيديو)

توقفت قمة المرحلة السادسة من الدوري الهولندي بين أياكس أمستردام وضيفه فينورد بعد أقل من ساعة بقليل من انطلاقها يوم الأحد، بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية حسب صور تلفزيونية.

وأمر الحكم سيردار غوزوبيوك، كلا الفريقين بالعودة إلى غرف الملابس للمرة الثانية بعد إلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب من قبل مشجعي الفريق المضيف.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned… 😡



The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! 😨 pic.twitter.com/uJW9kf05nw — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 24, 2023

وكان الحكم أوقف المباراة للمرة الأولى قبل نهاية الشوط الأول للسبب ذاته، وقبلها توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد إلقاء كأس على أرضية الملعب.

Ajax’s home game with Feyenoord was abandoned after 55 minutes with the visitors leading 3-0. Flares thrown on the pitch and crowd unrest in the stands. Ajax have won only one league game so far this season.pic.twitter.com/J9ysTu0rlV — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 24, 2023

وحسب وكالة أنباء "أيه إن بي" والعديد من وسائل الإعلام المحلية، اندلعت أحداث خارج الملعب، مما اضطر الشرطة إلى التدخل.

With Feyenoord leading 3-0 against rivals Ajax, flares and fireworks were thrown on to the pitch, forcing the game to be officially suspended 💥



Drama in 'De Klassieker' 🇳🇱😳 pic.twitter.com/CDfT3PwvMV — SPORTbible (@sportbible) September 24, 2023

وتعرضت بوابة الدخول الرئيسية لملعب "يوهان كرويف" للتدمير، حسب الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان فينورد متقدما 3-0 عندما توقفت المباراة.

ويمر أياكس حاليا بأزمة رياضية.

وقبل المباراة ضد فينورد، كان النادي الأكثر تتويجا في هولندا يملك 5 نقاط فقط من 4 مباريات ويحتل المركز 13، فيما يملك فينورد 11 نقطة من 5 مباريات ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويتصدر أيندهوفن الدوري بالعلامة الكاملة في خمس مراحل.

المصدر: أ ف ب