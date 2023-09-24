 
مباشر

شغب الجماهير يوقف قمة أياكس وفينورد في الدوري الهولندي (فيديو)

الرياضة

شغب الجماهير يوقف قمة أياكس وفينورد في الدوري الهولندي (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3ni

توقفت قمة المرحلة السادسة من الدوري الهولندي بين أياكس أمستردام وضيفه فينورد بعد أقل من ساعة بقليل من انطلاقها يوم الأحد، بسبب إلقاء الجماهير للألعاب النارية حسب صور تلفزيونية.

وأمر الحكم سيردار غوزوبيوك، كلا الفريقين بالعودة إلى غرف الملابس للمرة الثانية بعد إلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب من قبل مشجعي الفريق المضيف.

وكان الحكم أوقف المباراة للمرة الأولى قبل نهاية الشوط الأول للسبب ذاته، وقبلها توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد إلقاء كأس على أرضية الملعب.

وحسب وكالة أنباء "أيه إن بي" والعديد من وسائل الإعلام المحلية، اندلعت أحداث خارج الملعب، مما اضطر الشرطة إلى التدخل.

وتعرضت بوابة الدخول الرئيسية لملعب "يوهان كرويف" للتدمير، حسب الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان فينورد متقدما 3-0 عندما توقفت المباراة.

ويمر أياكس حاليا بأزمة رياضية.

وقبل المباراة ضد فينورد، كان النادي الأكثر تتويجا في هولندا يملك 5 نقاط فقط من 4 مباريات ويحتل المركز 13، فيما يملك فينورد 11 نقطة من 5 مباريات ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويتصدر أيندهوفن الدوري بالعلامة الكاملة في خمس مراحل.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا