الدوري الروسي.. لوكوموتيف يقهر زينيت في عقر داره

تغلب نادي لوكوموتيف موسكو على مضيفه زينيت سان بطرسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد، يوم الأحد، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 22 بعد تسديدة متقنة من المهاجم الكولومبي ماتيو كاسييرا.

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وأدرك لاعب الوسط ماكسيم غلوشينكوف هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 60، ثم أضاف الأرميني ناير تكنيزيان، الهدف الثاني والفوز للوكوموتيف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، تلقى صاحب الهدف الحاسم " تكنيزيان" بطاقة حمراءوتم طرده من الملعب.

ورفع لوكوموتيف رصيده إلى 15 نقطة وارتقى إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الروسي، بينما بقي زينيت برصيد 17 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: sportmail