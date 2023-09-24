الدوري الإيطالي.. إنتر يواصل بدايته المثالية بفوز خامس تواليا

حافظ إنتر على بدايته المثالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتحقيقه فوزه الخامس تواليا منذ مطلع الموسم الحالي إثر تغلبه على مضيفه إمبولي بهدف دون رد يوم الأحد.

ووجدت كتيبة المدرب سيموني إنزاغي صعوبة خلال الشوط الأول الذي وقف فيه صاحب الأرض ندا عنيدا.

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ولكن إنتر الذي سقط في فخ التعادل 1-1 الأربعاء الماضي مع ريال سوسييداد الإسباني في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نزل بقوة في الشوط الثاني ونجح فيديريكو ديماركو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة نصف طائرة في الدقيقة 51.

ورفع إنتر رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة من أصل 15 ممكنة.

في المقابل، مني إمبولي بالخسارة الخامسة تواليا وبقي في المركز الـ20 الأخير بدون رصيد.

وكان إمبولي تخلى عن مدربه باولو زانيتي قبل خمسة أيام ليصبح أول مدرب يقال من منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد خسارة فريقه الساحقة أمام روما بسباعية نظيفة في المرحلة الماضية.

وتم تعيين أوريليو أندرياتسولي بدلا من زانيتي.

المصدر: وكالات