ليفربول يهزم وستهام بثلاثية ويواصل ملاحقة مانشستر سيتي

حقق نادي ليفربول فوزا ثمينا على حساب ضيفه وستهام يونايتد بنتيجة 3-1، في مباراة جمعتهما يوم الأحد لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، بعد عرقلته من قبل مدافع وستهام، الدولي المغربي نايف أغرد.

هدف #محمد_صلاح اليوم ضد وست هام يونايتد فى المباره الجاريه الان #ليفربول_وستهامpic.twitter.com/cuGTonhiug — نيره اشرف (@bntlhly33) September 24, 2023

وأدرك جارود بوين هدف التعادل لوستهام بحلول الدقيقة 42، وتقدم داروين نونيز لليفربول مجددا، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59، ثم أضاف البديل البرتغال ديوغو جوتا الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطتين من حامل اللقب والمتصدر بالعلامة الكاملة مانشستر سيتي (18 نقطة في ست مباريات).

في المقابل، تجمد رصيد وستهام عند 10 نقاط في المركز السابع.

المصدر: RT