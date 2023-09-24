ميدو يثير جدلا واسعا بتوجيهه نصيحة غريبة لاتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي المصري (فيديو)

وجه نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، نصيحة غريبة ومثيرة للجدل للاعبي نادي اتحاد جدة السعودي، قبل خوضهم منافسات كأس العالم للأندية.

ويفتتح الاتحاد منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية، في 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

ويلعب الاتحاد حال تجاوزه عقبة أوكلاند سيتي وتأهله إلى الدور الثاني ضد الأهلي المصري، بطل إفريقيا، في 15 ديسمبر المقبل.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عن المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والأهلي: "لابد أن يحذر لاعبو الاتحاد، لأن الأهلي المصري في طريقهم، ستجد كمية إصابات بين لاعبي الاتحاد غير طبيعية في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أي فريق يواجه الأهلي سيواجه شبح الإصابات قبل اللقاء، ربما تجد إصابة بقطع في الرباط الصليبي بين اللاعبين".

وواصل: "الاتحاد في الفترة المقبلة يجب أن يقرأ لاعبوه القرآن باستمرار، الزمالك قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام الأهلي، غاب عنه أهم لاعبين في الفريق وهما محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة، بسبب فيروس كورونا".

وتحدث محمد نور، نجم اتحاد جدة الأسبق، عن مواجهته ضد الأهلي في مونديال الأندية، قائلا: "لعبنا ضد الأهلي عدة مرات وتفوقنا، رغم أنه كان أفضل على مستوى العناصر مقارنة بالاتحاد".

وتابع: "الاتحاد حاليا أفضل من الأهلي كعناصر، المدرب نونو سانتو يقود الفريق للمنافسة على لقب الدوري، لأنه يجيد الحفاظ على قوام الفريق".

وقاطعه ميدو، قائلا: "لكن الأهلي بصراحة فريق يعرف كيف يخرج منتصرا وعلى الاتحاد الحذر من هذا اللقاء".

المصدر: وكالات