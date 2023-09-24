صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا لفريقه ليفربول في شباك وست هام خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من قبل المدافع المغربي نايف أغرد.

هدف ليفربول الأول عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء⚽️🔥

pic.twitter.com/l9jPkCJS87 — ‏ᴺᴳالكرة الإنجليزية (@NGEPLG) September 24, 2023

وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح بفضل هذا الهدف، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع خلال 12 مباراة متتالية في مناسبتين مختلفتين من مسيرته.

Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score or assist in 12 consecutive games TWICE.



◉ 15 games - August to December 2021

◉ 12 games - April 2023 to present



A living legend. 🙌 pic.twitter.com/PTvWsSqGfG — Squawka (@Squawka) September 24, 2023

وحقق صلاح هذا الرقم خلال الفترتين التاليتين:

15 مباراة - من أغسطس إلى ديسمبر 2021.

12 مباراة – من أبريل 2023 حتى الآن.

المصدر:"Squawka"