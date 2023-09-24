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صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)
Globallookpress
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سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا لفريقه ليفربول في شباك وست هام خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة من قبل المدافع المغربي نايف أغرد.

وذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح بفضل هذا الهدف، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع خلال 12 مباراة متتالية في مناسبتين مختلفتين من مسيرته.

وحقق صلاح هذا الرقم خلال الفترتين التاليتين:

15 مباراة - من أغسطس إلى ديسمبر 2021.

12 مباراة – من أبريل 2023 حتى الآن.

المصدر:"Squawka"

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