مصر.. سبب غياب "بيغ رامي" عن بطولة "مستر أولمبيا" لعام 2023

يغيب النجم المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" عن منافسات "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال مصدر مقرب من "بيغ رامي" لموقع "kooora": "اللاعب قرر عدم المشاركة في النسخة المقبلة من مستر أولمبيا بسبب إصابة تعرض لها منذ فترة في ذراعه".

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وأوضح أن هذه الإصابة تعرض لها "بيغ رامي" أثناء خوضه التدريبات وأثرت على أدائه في بعض التدريبات المتعلقة بعضلات الذراع.

وختم: "بيغ رامي تشاور مع فريقه الطبي والتدريبي واستقر على عدم خوض المنافسات والتركيز للإعداد من أجل المشاركة في منافسات مستر أولمبيا لعام 2024".

وكان "بيغ رامي"، توج بلقب "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح عامي 2020 و2021 فيما اكتفى بالمركز الخامس في العام الماضي.

المصدر: "kooora"