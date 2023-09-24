أسيفا تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون

حطمت الإثيوبية تيغيست أسيفا، الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون (42.195 كلم)، بتسجيلها زمنا قدره 2.11.53 ساعة يوم الأحد في برلين، أي أقل من دقيقتين من الرقم القياسي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة الكينية بريجيد كوسغي وقدره 2.14.04 ساعة، سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 أكتوبر عام 2019.

WORLD RECORD



🇪🇹's Tigst Assefa obliterates the women's marathon world record* in Berlin 🤯



2:11:53 🚀



*Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/RIAr17ByTN — World Athletics (@WorldAthletics) September 24, 2023

وباتت أسيفا البالغة من العمر 26 عاما، أول عداءة تنزل تحت حاجز ساعتين و12 دقيقة وقد احتفظت بالتالي باللقب الذي أحرزته في برلين أيضا العام الماضي عندما سجلت 2.15.37 ساعة.

وفي فئة الرجال، حقق الكيني إيليود كيبشوغي فوزه الخامس في سباق برلين بتسجيله 2.02.42 ساعة.

ولم يتمكن العداء الكيني من تحطيم رقمه القياسي العالمي الذي سجله على المضمار ذاته العام الماضي عندما حقق زمنا مقداره 2.01.09 ساعة.

وبات كيبشوغي البالغ من العمر 38 عاما، العداء الأكثر تتويجا في ماراثون برلين مع خمسة انتصارات أعوام 2015 و2017 و2018 و2022 واليوم، بعدما كان يتساوى في عدد المرات مع الإثيوبي الشهير هايله جبريسيلاسي (أعوام 2006 و2007 و2008 و2009).

وسيحاول كيبشوغي إحراز ذهبية سباق الماراثون في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس الصيف القادم بعد أن طوق عنقه بالمعدن الأصفر في أولمبيادي ريو دي جانيرو عام 2016 وطوكيو 2021، وإذا قدر له ذلك، سيحقق إنجازا لم يسبقه إليه أي عداء في التاريخ.

المصدر: وكالات