بـ"الثوب والشماغ".. نيمار وبونو يرقصان العرضة احتفالا باليوم الوطني السعودي (فيديو)

احتفل نجوم نادي الهلال السعودي، على رأسهم البرازيلي نيمار والحارس الدولي المغربي ياسين بونو، باليوم الوطني السعودي الـ93، عبر ارتداء "الثوب والشماغ" وأداء رقصة العرضة السعودية.

وحضر نيمار وبونو مع زملائهم في الهلال إلى مقر النادي أمس السبت مرتدين الزي السعودي، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني.

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مقطع اليوم .. نيمار بالعرضة السعودية 😂💚💚💚🇸🇦 pic.twitter.com/38UTxBX7Yg — سهم (@1SMi_) September 23, 2023

وظهر نيمار وبونو في مقطع فيديو، وهما يؤديان رقصة العرضة في ذكرى اليوم الوطني.

العرضة السعودية من ياسين بونو 😍🇸🇦 pic.twitter.com/IOccLhzZfs — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 23, 2023

وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام، بـ"اليوم الوطني".

المصدر: RT