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بـ"الثوب والشماغ".. نيمار وبونو يرقصان العرضة احتفالا باليوم الوطني السعودي (فيديو)

الرياضة

بـ
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احتفل نجوم نادي الهلال السعودي، على رأسهم البرازيلي نيمار والحارس الدولي المغربي ياسين بونو، باليوم الوطني السعودي الـ93، عبر ارتداء "الثوب والشماغ" وأداء رقصة العرضة السعودية.

وحضر نيمار وبونو مع زملائهم في الهلال إلى مقر النادي أمس السبت مرتدين الزي السعودي، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني.

وظهر نيمار وبونو في مقطع فيديو، وهما يؤديان رقصة العرضة في ذكرى اليوم الوطني.

وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام، بـ"اليوم الوطني".

المصدر: RT

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