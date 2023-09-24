بـ"الثوب والشماغ".. نيمار وبونو يرقصان العرضة احتفالا باليوم الوطني السعودي (فيديو)
احتفل نجوم نادي الهلال السعودي، على رأسهم البرازيلي نيمار والحارس الدولي المغربي ياسين بونو، باليوم الوطني السعودي الـ93، عبر ارتداء "الثوب والشماغ" وأداء رقصة العرضة السعودية.
وحضر نيمار وبونو مع زملائهم في الهلال إلى مقر النادي أمس السبت مرتدين الزي السعودي، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) September 23, 2023
مقطع اليوم .. نيمار بالعرضة السعودية 😂💚💚💚🇸🇦 pic.twitter.com/38UTxBX7Yg
وظهر نيمار وبونو في مقطع فيديو، وهما يؤديان رقصة العرضة في ذكرى اليوم الوطني.
العرضة السعودية من ياسين بونو 😍🇸🇦 pic.twitter.com/IOccLhzZfs— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 23, 2023
• بونو كشخة مكشوخة 😂#ENDMpic.twitter.com/MIUPR1b3Qb— ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) September 23, 2023
وتحتفل السعودية يوم 23 سبتمبر من كل عام، بـ"اليوم الوطني".
المصدر: RT