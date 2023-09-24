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المصري مصطفى محمد يسجل هدفا عالميا ويواصل ملاحقة مبابي في قائمة هدافي "الليغ 1" (فيديو)

الرياضة

المصري مصطفى محمد يسجل هدفا عالميا ويواصل ملاحقة مبابي في قائمة هدافي
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سجل المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، هدفا رائعا خلال لقاء فريقه نانت ضد لوريان في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وجاء هدف المهاجم المصري بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 55 من زمن المباراة، عبر تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من منطقة بعيدة عن مرمى المنافس.

وانتهت المباراة بفوز نانت بنتيجة 5-3.

ورفع مصطفى محمد، رصيده إلى خمسة أهداف إلى حد الآن، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بفارق هدفين عن متصدر القائمة، نجم نادي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

أما نانت، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط ليحتل المركز السادس في الدوري.

المصدر: RT

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