مدافع يوفنتوس يسجل واحدا من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ "الكالتشيو" (فيديو)

أهدر يوفنتوس فرصة ذهبية للارتقاء إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا، بخسارته أمام مضيفه ساسولو 2-4 في مباراة شهدت تسجيل مدافعه واحدا من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ "الكالتشيو".

وتقدم ساسولو بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أرماند لوريونت، لكن يوفنتوس أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ماتياس فينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21، قبل أن يحرز دومينيكو بيراردي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أدرك فيدريكو كييزا التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 78، ثم سجل أندريا بينامونتي الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مرر حارس يوفنتوس، فويتشيك تشيسني كرة إلى زميله فيدريكو غاتي، الذي سرعان ما وجد نفسه تحت ضغط من الخصم فقرر إرجاع الكرة لحارسه دون ينظر نحو مرماه، معتقدا أن تشيسني كان بين العارضتين.

What in the World was Federico Gatti thinking here?…🤯 pic.twitter.com/aXRdW4OdW8 — Mark Gordon (@TheMarkGordon) September 23, 2023

وسدد غاتي الكرة إلى الخلف لترتد فوق العشب عدة مرات قبل أن تسكن الشباك بينما وقف تشيسني الذي كان بعيدا عن مرماه وينظر إلى زميله في الفريق بينما الكرة تتهادى إلى شباكه.

L’AUTOGOL DI FEDERICO GATTI È DA SCHERZI A PARTE pic.twitter.com/gsZ0LL9ste — I Gigi 78 I (@Vicidominus) September 23, 2023

وبدا من الواضح أن تشيسني لم يصدق ما شاهده للتو.

في الدقيقة 90+4 سجل لاعب يوفنتوس فيدريكو غاتي أغرب هدف ممكن تشوفة في حياتك

#ساسولو_يوفنتوسpic.twitter.com/d2J3c9rLCm — سالم القحطاني (@ialqahtani2030) September 23, 2023

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد حاول لاعبو يوفنتوس، وخاصة المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، دعم زميلهم جاتي الذي بدا محبطا للغاية بعد نهاية المباراة بخسارة فريقه 2-4.

وهي الخسارة الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعدما فاز بثلاث مباريات مقابل تعادل.

وتجمد رصيد "السيدة العجوز" عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تقدم ساسوولو للمركز الحادي عشر رافعا رصيده إلى 6 نقاط.

المصدر:givemesport