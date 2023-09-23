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كين يسجل "هاتريك" ويقود بايرن لاكتساح بوخوم

الرياضة

كين يسجل
AP
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قاد الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي هاري كين، بايرن ميونخ إلى فوز ساحق على بوخوم 7-0، سجل منها ثلاثية "هاتريك"، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني يوم السبت.

وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى لوروا سانيه (38)، والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ افتتح التسجيل (4)، وسجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الثالث (29).

ودون كين اسمه في سجلات الأرقام القياسية للنادي البافاري، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965)، وميروسلاف كلوزه (2007)، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما بأن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الأولى لبايرن في الدوري.

وعاد بايرن حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة إلى سكة الانتصارات بعدما كان سقط في فخ التعادل أمام المتصدر السابق باير ليفركوزن 2-2 في المرحلة الماضية، علما بأن الاخير يستضيف هايدنهايم غدا الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة في سعيه للحاق بالنادي البافاري.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي أسقط دارمشتات 3-1 أمس الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0.

المصدر: وكالات

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