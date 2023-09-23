لاعب مانشستر سيتي رودري يتعرض للطرد بعد محاولته خنق منافسه

تلقى لاعب الوسط الإسباني رودري، البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد ضيفه نوتنغهام فورست، يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 46 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم مان سيتي بهدفين دون رد، تدخل لاعب نوتنغهام فورست، مورغان جيبس وايت بقوة على رودري، وهو ما أغضب نجم مانشستر سيتي بشدة، وبدا أن لاعب نوتنغهام وجه له بعض العبارات المسيئة لينفعل النجم الإسباني بشكل أكبر ويمسك جيبس وايت من عنقه وبدا وكأنه يحاول خنقه.

Rodri a complètement disjoncté face à Nottingham Forest. 🤯



L’Espagnol a été expulsé suite à ce geste. 🟥



🎥 @CanalplusFootpic.twitter.com/2soVFcbiQl — Actu Foot (@ActuFoot_) September 23, 2023

🚨 Rodri sent off after losing his head, will miss the Arsenal game pic.twitter.com/X5mmhSWTHD — SPORTbible (@sportbible) September 23, 2023

وتلقى اللاعب البالغ من العمر 27 عاما البطاقة الحمراء المباشرة من قبل الحكم أنتوني تايلور بعد مراجعة قصيرة لتقنية "الفار"، مما يعني أنه سيتم إيقافه عن مباراة السيتي المرتقبة ضد أرسنال في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوعين.

وانتهت المواجهة بفوز مان سيتي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من ست مباريات ويعزز موقعه في الصدارة.

أما نوتنغهام فورست، فقد تجمد رصيده عند سبع نقاط وبقي في المركز الثامن.

المصدر: sportbible