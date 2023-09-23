"مع أنك كنت نكبة".. آل الشيخ يهنئ الدعيع بعد إطلاق اسمه على شارع بمدينة حائل

هنأ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حارس مرمى المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع على إطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة حائل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في منصة "إكس" في رسالة تهنئته للدعيع: "مبروك اسم الشارع في حائل يا أبو عبد العزيز وتستاهل، مع أنك كنت نكبة".

@MohammedAlDeaye مبروك اسم الشارع في حائل يا ابوعبدالعزيز وتستاهل ... مع انك كنت نكبه 😎🇸🇦❤️ ليته كان على كوبري موب شارع عشان نتذكر كوريا🇰🇷 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 22, 2023

وتابع آل الشيخ ممازحا الدعيع: "ليته كان على كوبري موب شارع عشان نتذكر كوريا"، في إشارة إلى الهدف الذي دخل في مرمى الدعيع خلال مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 1994.

ورد الدعيع على تدوينة آل الشيخ بالقول: "نورت الرياض يابو ناصر وأعرف إن هذه ما هي من قلبك لأنك إنسان فوق الخيال تصنع الدهشة وتعشق المستحيل، نبارك لأنفسنا العمل العظيم الذي قمتم به في جميع مناطق المملكة أنت شخصية جميلة واستثنائية".

نورت الرياض يابوناصر واعرف ان هذه ماهي من قلبك لانك انسان فوق الخيال تصنع الدهشة وتعشق المستحيل ،

نبارك لانفسنا العمل العظيم الذي قمتم به في جميع مناطق المملكة انت شخصية جميله واستثنائية،

عقبال ما تشرفنا يابعد حيي بزيارة حائل واهلها ونروح (لم الشارع)🙏🏻❤️🇸🇦 https://t.co/XCQiOYX6r3 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) September 22, 2023

يذكر أن أمانة منطقة حائل أطلقت اسم محمد الدعيع، حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال السابق، على أحد شوارع أحياء شمال مدينة حائل مسقط رأسه؛ نظير خدماته الجليلة لوطنه طوال سنوات خدمته الرياضية.

ولعب الدعيع، البالغ من العمر 51 عاما، بين عامي 1993 و2006 مع المنتخب السعودي وشارك معه في أربع بطولات لكأس العالم، وحقق مع المنتخب السعودي لقب كأس آسيا عام 1996 في الإمارات وبطولات أخرى.

أما مع الهلال، فانتقل الدعيع إلى صفوف "الزعيم" عام 1999 قادما من نادي الطائي التابع لمدينة حائل بعد 10 سنوات قضاها في صفوف هذا الفريق.

واعتزل حارس الهلال كرة القدم بشكل نهائي عام 2010 وهو في عمر الـ37 عاما، وأقيمت له مباراة اعتزال عام 2012 جمعت بين الهلال ويوفنتوس الإيطالي.

المصدر: RT + وكالات