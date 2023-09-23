إيقاف مدربة رواندا لوصفها لاعبات غانا بـ"الرجال" بعد الخسارة بسباعية

أوقفت مدربة منتخب رواندا للسيدات في كرة القدم، غرايس نياناوومونتو، يوم السبت من قبل الاتحاد المحلي، بعد وصفها منافساتها في منتخب غانا بـ"الرجال" إثر خسارة فريقها.

وقالت نياناوومونتو، إن منتخبها تعرض للترهيب من قبل منتخب غانا الفائز 7-0، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا الأربعاء الماضي في كيغالي.

وأوضحت "لديهن فتيات نعتقد أنهن يملكن هورمونات ذكورية. فتيات مثل الرجال".

وتابعت "كان فريقنا خائفا.. عندما نزلن أرض الملعب، استقبلن الأهداف لأنهن كن خائفات".

وأعلن الاتحاد الرواندي في بيان أن المدربة "موقوفة حتى إشعار آخر، بسبب الاختيار غير المناسب للأسلوب الذي استخدمته بعد المباراة بين رواندا وغانا".

وتابع "التصريحات التي أدلت بها مدربة منتخب السيدات بشأن لاعبات غانا تعد انتهاكا لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا".

وكانت نياناوومونتو قد عينت مدربة للمنتخب الوطني الرواندي في يونيو الماضي.

المصدر: أ ف ب