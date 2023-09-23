"لن أنام الليلة".. غوارديولا يعلق على إهدار هالاند للفرص السانحة

سخر مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا، بيب غوارديولا، من المزاعم حول وجوب قلقه من الفرص السانحة المهدرة من قبل هداف فريقه، الدولي النرويجي إرلينغ هالاند هذا الموسم.

وسجل هالاند 52 هدفا الموسم الماضي، في بداية خارقة له مع الفريق المملوك إماراتيا الذي حقق ثلاثية تاريخية بفوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وبطولة الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

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وأحرز النرويجي هذا الموسم سبعة أهداف في ثماني مباريات.

ولكن التحليل يظهر أن المهاجم النرويجي أهدر 12 فرصة، من بينها تسع فرص في آخر مباراتين ضد وست هام والنجم الأحمر الصربي.

وقال غوارديولا ساخرا قبل مواجهة نونتغهام فوريست في وقت لاحق اليوم السبت في الدوري الإنجليزي: "لن أنام الليلة!".

وتابع المدرب الفذ "حصل (هالاند) على فرص هائلة وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفا حتى الآن. المهم أن يقول دوما لدي الفرصة، لدي الفرصة، لدي الفرصة".

وأردف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ".

وشرح غوارديولا "نصيحتي ألا تنتقدوا إرلينغ كثيرا. انتقدوا الظهير، قلب الدفاع أو المدرب لكن لا تنتقدوا أبدا من سجل كل تلك الأهداف، لأنكم ستكونون في وضع لاحق يجبركم على الاعتذار".

وأقر غوارديولا أن لاعبه البالغ 23 عاما لم يكن في لياقة مكتملة مطلع الموسم، لكن ذلك كان متوقعا بعد إرهاق الموسم الماضي "كلا لم تكن لياقته كاملة".

المصدر: أ ف ب