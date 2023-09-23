حارس الأهلي السعودي: احتساب هدف رونالدو في شباكي كان قرارا قاسيا (فيديو)

اعتبر حارس نادي أهلي جدة السعودي، السنغالي الدولي إدوارد ميندي، احتساب الحكم للهدف الذي سجله قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباكه، قرارا قاسيا.

وتمكن نادي النصر من تحقيق فوز ثمين، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب غريمه التقليدي الأهلي، في مباراة الكلاسيكو السعودي، أمس الجمعة بالجولة السابعة من الدوري.

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وأحرز رونالدو هدفا مثيرا للجدل للنصر في الدقيقة الرابعة، حيث احتج الجهاز الفني ولاعبو الأهلي بقوة على الحكم وطالبوه بإلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على مدافع النصر إيمريك لابورت، الذي عرقل رياض محرز، داخل منطقة الجزاء قبل أن يسجل رونالدو الهدف.

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تاريخي: الأسطورة كرستيانو رونالدو يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هدف بدون مرمى.

pic.twitter.com/3obMqHnjTP — عمرو (@bt3) September 22, 2023

كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة فتح تحقيق حول كيفية استمرار اللعب في ظل وجود كثافة دخانية (من الشماريخ)، منعت ميندي من رؤية تسديدة رونالدو.

وقال ميندي خلال تصريحات لقناة "SSC" الرياضية السعودية عقب انتهاء المباراة: "في الهدف الأول للنصر لم أستطع أن أرى شيئا بسبب الألعاب النارية".

وأضاف: "بدأنا بداية غير جيدة وأن تستقبل هدف في البداية أمام فريق مثل النصر ليس بالشيء الجيد".

واستطرد الحارس السنغالي الدولي بالقول، إن احتساب هدف رونالدو الأول في شباكه كان قرارا قاسيا اتخذه الحكم.

وأعرب ميندي عن حزنه للأهداف التي دخلت شباكه، مضيفا "سأعمل بكل جهد من أجل استعادة مستواي".

المصدر: قناة "SSC"