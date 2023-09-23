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الدوري الفرنسي.. حارس نيس يتصدى لركلتي جزاء ويساهم في فوز فريقه على موناكو

الرياضة

الدوري الفرنسي.. حارس نيس يتصدى لركلتي جزاء ويساهم في فوز فريقه على موناكو
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تألق الحارس مارسين بولكا بشكل لافت خلال لقاء فريقه نيس ضد موناكو في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي، بتصديه لركلتي جزاء قبل أن يسجل زميله جيريمي بوغا هدف المباراة الوحيد.

وسنحت فرصة ذهبية لفريق الإمارة لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد مرور 9 دقائق لعرقلة الروسي ألكسندر غولوفين داخل المنطقة، لكن الحارس البولندي تصدى لمحاولة الأمريكي فولارين بالوغون ببراعة.

وتجدد السيناريو ذاته في مطلع الشوط الثاني عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لموناكو لكن بولكا نجح في التصدي مرة جديدة لمحاولة بالوغون (الدقيقة 54).

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي، نجح البديل بوغا في حسم النتيجة لصالح نيس بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهي ثاني نتيجة لافتة لنيس بعد أن عاد من العاصمة الفرنسية بفوز ثمين آخر على باريس سان جيرمان 3-2 الأسبوع الماضي.

ورفع نيس رصيده إلى 12 نقطة ليعتلي صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا بانتظار نتيجة بريست وليون التي ستقام في وقت لاحق اليوم السبت، في حين تجمد رصيد موناكو عند 11 نقطة.

المصدر: وكالات

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