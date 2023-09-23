الاتفاق السعودي يوافق على تواجد لينغارد في تدريباته لشهر واحد فقط

سيتدرب صانع الألعاب الإنجليزي الدولي السابق جيسي لينغارد لمدة شهر مع نادي الاتفاق، بحسب ما أعلن رابع ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم في بيان.

وقال النادي السعودي في بيانه "وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد بالانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر".

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وأضاف "يأتي اختيار لينغارد للاتفاق لما يمتلكه من تاريخ وعراقة. إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي".

وأصبح لينغارد (30 عاما)، الذي سبق له الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد ووست هام، لاعبا حرا، بعد نهاية عقده مع نوتنغهام فوريست في يوليو الماضي.

وكان لينغارد يتدرب مع فريقه السابق وست هام بعد انتهاء عقده مع فوريست إثر أداء مخيب، إذ لم يسجل أو يمرر أية كرة حاسمة في 17 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي.

وسينضم لينغارد في الاتفاق إلى مواطنيه المدرب ستيفن جيرارد ولاعب الوسط الدولي جوردان هندرسون.

المصدر: وكالات