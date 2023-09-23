تصرف غريب لماني تجاه فيرمينو خلال لقاء النصر وأهلي جدة (فيديو)

شهدت قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي بين النصر والأهلي (4-3) أمس الجمعة، تصرفا غريبا لنجم النصر، ساديو ماني تجاه زميله السابق في ليفربول ومهاجم الأهلي الحالي روبرتو فيرمينو.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمهاجم السنغالي ماني وهو يقفز فوق ظهر البرازيلي فيرمينو خلال احتفاله بتسجيل زميله تاليسكا الهدف الثالث للنصر في شباك الأهلي.

🔘 رصد 🔘



🔘 لاعب النصر ساديو ماني ..

🔘 يحتفل مع ..

🔘 لاعب الاهلي روبيرتو فيرمينو ..

🔘 بهدف النصر في مرمى الاهلي ..

🔘 النصر والاهلي ..

🔘 فريق واحد ..

🔘 إعلام واحد ..

🔘 جمهور واحد .. pic.twitter.com/aroFT7hnBP — الشبابيّة 🌐 (@alshbabeh) September 23, 2023

ورفع فيرمينو رأسه ونظر إلى ماني قبل أن يبتعد عنه دون أن يحدثه.

🫂🤝 | Sadio Mane celebrated Talisca's goal by leaping onto ex-Liverpool teammate Roberto Firmino's back in yesterday's Al Nassr vs. Al Ahli match. pic.twitter.com/3EYiVuaWwK — CentreGoals. (@centregoals) September 23, 2023

💫قفز ساديو ماني على ظهر فيرمينو بعد أن سجل تاليسكا 😭😭😭 pic.twitter.com/ljuHoPhTiu — AA@ (@Ammar624Amm) September 23, 2023

يذكر أن ماني وفيرمينو تزاملا في ليفربول لمدة ستة أعوام بين 2016 و2022، قبل أن يرحل السنغالي في صيف العام 2022 إلى بايرن ميونخ ومنه للنصر، فيما غادر البرازيلي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ليلتحق بنادي أهلي جدة.

وكان ماني وفيرمينو إلى جانب المصري محمد صلاح يشكلون ثلاثيا مرعبا في خط هجوم ليفربول خلال السنوات الماضية.

المصدر: RT