"لم أنته".. أول تعليق لرونالدو بعد قيادته النصر لتحقيق فوز ثمين على الأهلي (فيديو)

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بفوز فريقه النصر على ضيفه الأهلي، أمس الجمعة، في قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدفين ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-3.

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وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لعبنا اليوم (أمس) مباراة جيدة، سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه خصما قويا ورائعا، لقد ساعدنا الجمهور".

🎤 رونالدو قائد النصر:



- السعودية بلد جميل والدوري السعودي يتطور كل يوم، وسعيد بالتواجد هنا 🇸🇦



- مهما كان عمري.. أحب اللعب كرة القدم#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSCpic.twitter.com/NE4z5ehbkU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023

وأضاف أفضل لاعب في العالم خمس مرات: "أستمتع بكرة القدم، والأهم انتصار الفريق بالنسبة لي، ولا زالت لدي الرغبة في تقديم المزيد وتسجيل الأهداف".

وتابع البرتغالي: "لم أنته بعد كما يقول البعض، لا زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 15 في المركز الخامس بالدوري السعودي، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا لكنه تراجع للمركز السادس.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى تسعة أهداف متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.

المصدر: RT