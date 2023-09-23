أمير سعودي يعلق على أداء رونالدو مقارنة بلاعبي الهلال المحترفين

علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على أداء لاعب النصر كريستيانو رونالدو خلال المباريات مقارنة بباقي اللاعبين المحترفين، كاشفا عن توقعاته بشأن الفريق المرشح للفوز في الدوري.

وقال الأمير في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "بدون جدال كريستيانو رونالدو المحترف الأفضل في السعودية داخل الملعب فنيا وخارجه".

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وأضاف عبد الرحمن بن مساعد "الفرق بينه وبين من يليه كبير لدرجة أنه يصعب معرفة من يليه".

وتابع قائلا "بعد الجولة السابعة أرى أن الفرق الأفضل المرشحة لكسب الدوري - بعيدا عن الترتيب الحالي - النصر أولا بمحترفيه وقوته الهجومية الهائلة يليه الاتحاد ثم الهلال والأهلي معا".

وأفاد بأن "الهلال بوضعه الحالي كتنظيم دفاعي وبعدم قتالية لاعبيه ولا تقديم مستوى لافت لمحترفيه الذين يلعبون كما يقال بالشوكة والسكين، وما يقدمونه، لا يوازي قيمة أسمائهم وبعدم وضوح شكل فني للهلال.. إذا استمر الحال على ما هو عليه فموسم الهلال لا يدعو للتفاؤل".

بدون جدال كريستيانو رونالدو المحترف الأفضل في السعودية داخل الملعب فنيًا وخارجه والفرق بينه وبين من يليه كبير لدرجة أنه يصعب معرفة من يليه..

وبعد الجولة السابعة أرى أن الفرق الأفضل المرشحة لكسب الدوري - بعيدًا عن الترتيب الحالي - النصر أولًا بمحترفيه وقوته الهجومية الهائلة يليه… — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 22, 2023

وردا على أحد المدونين الذي تساءل عن مكامن الخلل في الهلال، قال عبد الرحمن بن مساعد: "الأسباب بالترتيب في رأيي، هي عدم وجود القتالية الكافية لدى اللاعبين، وعدم تقديم المحترفين الأجانب لمستوى يوازي امكاناتهم المعروفة ويوازي تاريخهم وأسماءهم باستثناء مالكوم ربما، وعدم قدرة الفريق على التعامل مع الفرق متوسطة الترتيب ومتذيلته والتي تلعب أمام الهلال بشكل دفاعي بحت وتتكتل وتلعب على المرتدات وعلى استغلال أخطاء دفاعية ساذجة أحيانا وهذا أمر يتحمله المدرب واللاعبون كذلك، والنقاط التي تضيع أمام هذه الفرق هي التي تضيع الفرص بالفوز في الدور".

وأشار في السياق إلى أن الفرق المنافسة ارتفع مستواها بشكل كبير بينما لم يحدث هذا في الهلال.

الأسباب بالترتيب في رأيي

1- عدم وجود القتالية الكافية لدى اللاعبين .

2- عدم تقديم المحترفين الأجانب لمستوى يوازي امكاناتهم المعروفة ويوازي تاريخهم وأسماءهم باستثناء مالكوم ربما .

3-عدم قدرة الفريق على التعامل مع الفرق متوسطة الترتيب ومتذيلته والتي تلعب أمام الهلال بشكل دفاعي… https://t.co/aR77qVCawv — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) September 22, 2023

المصدر: RT