"الفيفا" يعلن عن قائمة المرشحين لنيل جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2023.

وجائزة بوشكاش هي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال السنة، وتحمل اسم المهاجم الهنغاري الراحل فيرينك بوشكاش، أسطورة ريال مدريد.

وانضمت جائزة بوشكاش لجوائز "ذا بيست"، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل عام للأفضل في اللعبة.

The FIFA #Puskas Award Nominees! 🏆🎉



🇦🇷 Alvaro Barreal

🇨🇴 Linda Caicedo

🇵🇾 Julio Enciso

🇰🇷 Seong-jin Kang

🇦🇺 Sam Kerr

🇺🇾 Brian Lozano

🇧🇷 Guilherme Madruga

🇪🇸 Ivan Morante

🇵🇹 Nuno Santos

🇰🇿 Askhat Tagybergen

🇧🇷 Beatriz Zaneratto — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 22, 2023

وتضم قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" هذا العام 11 لاعبا ولاعبة.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة لتتضمن الأرجنتيني ألفارو باريال، وهدفه في مباراة دور الثمانية بكأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، والكولومبية ليندا كايسيدو بهدفها في مرمي ألمانيا خلال بطولة كأس العالم للسيدات، والجناح الأيسر لبرايتون خوليو أنسيسو وهدفه في مرمي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، والأسترالية سام كير وهدفها في مرمى المنتخب الإنجليزي بكأس العالم للسيدات.

كما يبرز من ضمن الأهداف التي تنافس على الفوز بجائزة الأفضل، هدف براين لوزانو في مرمي سي أف أمريكا بالدوري المكسيكي، وهدف جييرمي مادروغا لاعب بوتافوغو في مرمي نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي، وهدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمي بورغوس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، وهدف نونو سانتوس لاعب سبورتنغ لشبونة في مرمي بوافيستا بالدوري البرتغالي، وهدف كانغ سيونغغينغ لاعب منتخب كوريا تحت 20 عاما في مرمي منتخب الأردن لذات المرحلة السنية في بطولة أمم آسيا للشباب.

كما يتنافس على لقب جائزة "بوشكاش"، هدف آشوت تاغيبيرغن في مرمى الدنمارك بتصفيات كأس أمم أوروبا، وهدف لاعبة البرازيل بياتريس زانيراتو في مرمي منتخب بنما بكأس العالم للسيدات.

وحتى الآن لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد أو مكان حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" لعام 2023.

المصدر: وكالات