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التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والأهلي في الدوري السعودي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والأهلي في الدوري السعودي
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أعلن مدربا النصر والأهلي عن تشكيلتيهما لخوض المباراة التي ستجمع بين فريقيهما اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية السادسة بتوقيت غرينيتش.

ويحتل النصر المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثالث.

وجاءت تشكيلة النصر كالتالي:

نواف العقيدي، أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام، أوتافيو مونتيرو، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

أما تشكيلة الأهلي فجاءت كالتالي:

إدوارد ميندي، ميريح دميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي، بسام الحريجي، محمد المجحد، فرانك كيسي، جابريل فيجا، سان ماكسيمان، رياض محرز، روبيرتو فيرمينو.

المصدر: RT

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