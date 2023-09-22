تشافي يتوصل لاتفاق لتمديد عقده مع برشلونة

أعلن مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن "تجديد عقده (مع البارسا) بات مؤكدا"، مشيرا إلى أن الأمر سيصبح رسميا قريبا.

واستلم تشافي (43 عاما)، تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وسيجدد عقده حتى عام 2025 كما أشارت الصحف الإسبانية منذ أسابيع عدة.

وسيواصل تشافي إعادة بناء الفريق الكتالوني بعد أن قاده الموسم الماضي إلى إحراز لقب بطل الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2019 بالإضافة إلى الكأس السوبر الاسبانية.

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وقال تشافي عشية مواجهة سلتا فيغو في الدوري المحلي "وصلنا (مع الجهاز الفني) في أوقات صعبة، في ظروف غير مواتية. عملنا بشكل جيد والموسم الماضي أحرزنا لقبين هامين. نحن في طور البناء والموسم الحالي سيكون لتأكيد ذلك".

واعتبر المدرب الإسباني بأن فريقه حقق "أفضل نتيجتين له" منذ أن استلم الإشراف عليه بتحقيقه فوزين ساحقين مؤخرا بنتيجة واحدة 5-0 على بيتيس في الدوري المحلي وأنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشافي استلم مسؤولية تدريب برشلونة عام 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان، وذلك بعد سنتين فقط على اعتزاله اللعب نهائيا، وارتبط مع النادي الكتالوني بعقد حتى يونيو 2024.

وتألق تشافي في صفوف برشلونة كلاعب على مدى 17 عاما قضاها في صفوفه بين عامي 1998 و2005 وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة محليا وقاريا وعالميا.

المصدر: أ ف ب