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تولوز يعلن إصابة نجمه المغربي أبو خلال وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة

الرياضة

تولوز يعلن إصابة نجمه المغربي أبو خلال وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة
Globallookpress
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يبتعد المهاجم المغربي الدولي زكريا أبو خلال لعدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة، بحسبما أعلن ناديه تولوز الفرنسي يوم الجمعة في بيان.

وخرج أبو خلال (23 عاما)، في الدقيقة 40 من مباراة فريقه مع سان جيلواز البلجيكي أمس الخميس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأصيب أحد لاعبي منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه نصف نهائي مونديال "قطر 2022"، في ركبته اليمنى ولم يتمكن من ترك المستطيل الأخضر إلا بعد تدخل الجهاز الطبي.

وأوضح تولوز في بيان "مهاجمنا أبو خلال سيغيب عن الملاعب عدة أشهر.. ستجرى فحوص طبية جديدة للتأكد من نوعية الإصابة ومدة غيابه".

وأضاف: "النادي ولاعبو الفريق يقدمون كل الدعم لزكريا!".

وبتسجيله ثلاثة أهداف في خمس مباريات، كان أبو خلال، القادم من ألكمار الهولندي في 2022، أفضل مسجل لفريق تولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذه ضربة جديدة لتولوز الذي يفتقد منذ بداية الموسم الحالي خدمات مهاجمه الهولندي الشاب إبراهيم سيسوكو الذي تعرض لإصابة في قدمه ستبعده حتى نوفمبر.

المصدر: وكالات

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