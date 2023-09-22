تولوز يعلن إصابة نجمه المغربي أبو خلال وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة

يبتعد المهاجم المغربي الدولي زكريا أبو خلال لعدة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة، بحسبما أعلن ناديه تولوز الفرنسي يوم الجمعة في بيان.

وخرج أبو خلال (23 عاما)، في الدقيقة 40 من مباراة فريقه مع سان جيلواز البلجيكي أمس الخميس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأصيب أحد لاعبي منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا ببلوغه نصف نهائي مونديال "قطر 2022"، في ركبته اليمنى ولم يتمكن من ترك المستطيل الأخضر إلا بعد تدخل الجهاز الطبي.

وأوضح تولوز في بيان "مهاجمنا أبو خلال سيغيب عن الملاعب عدة أشهر.. ستجرى فحوص طبية جديدة للتأكد من نوعية الإصابة ومدة غيابه".

Notre attaquant @ZAboukhlal sera éloigné des terrains plusieurs mois... 😕



De nouveaux examens vont être réalisés afin d'en savoir plus sur la nature de sa blessure et la durée de son absence.



Le Club et le groupe envoient toutes leurs forces à Zak' ! pic.twitter.com/Eaxh8nSz9E — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 22, 2023

وأضاف: "النادي ولاعبو الفريق يقدمون كل الدعم لزكريا!".

وبتسجيله ثلاثة أهداف في خمس مباريات، كان أبو خلال، القادم من ألكمار الهولندي في 2022، أفضل مسجل لفريق تولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذه ضربة جديدة لتولوز الذي يفتقد منذ بداية الموسم الحالي خدمات مهاجمه الهولندي الشاب إبراهيم سيسوكو الذي تعرض لإصابة في قدمه ستبعده حتى نوفمبر.

المصدر: وكالات