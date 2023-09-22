محمد صلاح يوقع على 3 أرقام قياسية مع ليفربول بعد الفوز الأول بالدوري الأوروبي

واصل محمد صلاح، تدوين الأرقام المميزة رفقة ليفربول، بعد مشاركته في الفوز على حساب مضيفه لاسك لينز النمساوي 3-1، الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

ورغم مشاركة صلاح كبديل في لقاء أمس، إلا أنه نجح في ترك بصمته، بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة مميزة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء، ليراوغ مدافع لاسك ويسدد كرة أرضية مرت من بين قدمي حارس مرمى الفريق النمساوي، لتسكن الشباك.

Mo Salah cameo vs LASK and 48th goal contribution in last 34 games pic.twitter.com/mCyujoPiDl — 26 (@_wingplay) September 21, 2023

ووفقا لشبكة "أوبتا" للاحصائيات ، فإن محمد صلاح سجل في مباراته الأولى مع ليفربول بالدوري الأوروبي هو ثاني فريق يسجل معه فى أول مبارياته فى البطولة، بعدما سجل فى أول مشاركاته مع روما فى دوري المجموعات لموسم 16-17 ضد أسترا جورجو الروماني، و التي انتهت بنتيجة 4-0.

42 - Mohamed Salah has scored 42 goals in major European competition for Liverpool, the joint-most of any player for an English club (level with Thierry Henry for Arsenal). Company. pic.twitter.com/KBnTN0LqBU — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2023

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وسجل صلاح الهدف رقم 42 في المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول، وهو الرقم الأكبر من نوعه الذي يسجله أي لاعب لناد إنجليزي متساويا مع الفرنسي تييري هنري لاعب أرسنال السابق.

وبهذا الهدف يصل مجموع مشاركات صلاح التهديفية في آخر 12 مباراة لـ19 هدفا في جميع المسابقات، حيث سجل 6 أهداف وصنع 9 آخرين لزملائه.

المصدر:"وكالات"