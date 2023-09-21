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المصري مرموش يسجل ويساهم في فوز آينتراخت على أبردين

الرياضة

المصري مرموش يسجل ويساهم في فوز آينتراخت على أبردين
Globallookpress
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ساهم النجم المصري عمر مرموش في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت على ضيفه أبردين 2-1، في مباراة جمعت الفريقين يوم الخميس في افتتاح منافسات المجموعة السابعة بدوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل مرموش هدف التقدم للفريق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 11، وأدرك الأمريكي دانتي بولفارا التعادل لأبردين، في الدقيقة 22، قبل أن يسجل الألماني روبن كوخ هدف الفوز لآينتراخت بحلول الدقيقة 61، بعد تمريرة من الجزائري فارس شايبي.

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وفي المجموعة ذاتها، تغلب باوك اليوناني على مضيفه هلسنكي الفنلندي بنتيجة 3-2.

المصدر: RT

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