 
مباشر

يوفنتوس يعلن إصابة ساندرو وغيابه عن الملاعب

الرياضة

يوفنتوس يعلن إصابة ساندرو وغيابه عن الملاعب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w33l

يغيب الظهير البرازيلي المخضرم أليكس ساندرو أسبوعين على الأقل عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة عضلية بفخذه في التمارين، بحسبما ذكر فريقه يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس.

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان إن مدافعه البالغ 32 عاما، خضع لفحوص في تورينو "كشفت عن تعرضه لتمزق متوسط في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".

وتابع "كان اللاعب قد بدأ عملية إعادة التأهيل وسيخضع لفحوص جديدة بعد 15 يوما لتحديد فترة التعافي بشكل أدق".

ويغيب عادة اللاعبون الذين يتعرضون لنوع مماثل من هذه الإصابات، نحو شهر عن الملاعب.

وخاض ساندرو الذي يحمل ألوان يوفنتوس منذ 2015، مباراتين فقط هذا الموسم مع فريق "السيدة العجوز" وغاب عن اللقاء الأخير ضد لاتسيو (3-1) نهاية الأسبوع الماضي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفارق نقطتين وراء إنتر المتصدر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا