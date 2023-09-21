أول تعليق لأونانا بعد "تسببه" في خسارة يونايتد أمام بايرن ميونخ

صرح الحارس الكاميروني لمانشستر يونايتد، أندريه أونانا، بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام بايرن ميونخ 3-4 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبدأ "الشياطين الحمر" المباراة بشكل جيد على ملعب "أليانز أرينا"، إلا أن الفريق خسر اندفاعاته بعدما سجل لوروا ساني هدف الافتتاح لبايرن حيث أخطأ أونانا في التقاط الكرة لتعانق الشباك في الدقيقة 28.

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وتألق الحارس الكاميروني في صفوف إنتر ميلان الإيطالي وأسهم في بلوغه نهائي دوري الأبطال الموسم المنصرم، إلا أنه عانى في الأسابيع الأخيرة في بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد الذي انضم إليه مقابل 58 مليون دولار.

وتلقى مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1978.

وقال أونانا لقناة "تي أن تي سبورتس" عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام البايرن: "بعد خطئي فقدنا السيطرة على المباراة. إنه وضع صعب بالنسبة لنا، بالنسبة لي خاصة لأنني الشخص الذي خذل الفريق".

وأضاف أونانا "بدايتي في مانشستر لم تكن جيدة جدا، ليست الطريقة التي أريد أن ألعب بها".

وأردف "اليوم (أمس) كانت واحدة من أسوأ مبارياتي وهو أمر صعب لأن لدينا طموحا كبيرا، ونريد الفوز بكل شيء، لقد كانت فرصة كبيرة لنا للعودة بعد الوضع الذي نواجهه".

وتابع أونانا "إنه وقت صعب. علينا أن نكون معا ونتعلم من أخطائنا لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله".

المصدر: وكالات