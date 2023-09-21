الدوسري يتفاعل مع تعليق محمد بن سلمان على الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين

كشف نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، أن كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل مونديال "قطر 2022"، كان لها تأثير مباشر على لاعبي الأخضر في مباراة الأرجنتين.

وفجر المنتخب السعودي أكبر المفاجآت في مونديال قطر، عندما استهل مبارياته في البطولة، بتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين 2-1.

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وتحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن فوز السعودية على الأرجنتين.

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وسأل كبير المذيعين السياسيين في الشبكة الأمريكية، بريت باير، ولي العهد السعودي: "أين كنت عندما فازت السعودية على الأرجنتين في كأس العالم وماذا كان رد فعلك؟".

ورد محمد بن سلمان: "كنت مع عائلتي، مع إخوتي وزوجاتهم وأبنائهم نشاهد المباراة.. في الواقع كنا نأمل الخروج دون خسارة ثقيلة وتفاجأنا".

ونشر الدوسري عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، فيديو للمقابلة التي أجراها الأمير محمد بن سلمان مع شبكة "فوكس نيوز" وكتب: "كان لكلمات سموكم الكريم قبل المونديال أثر كبير علينا كلاعبين، وجميع أفراد المنتخب".

كان لكلمات سموكم الكريم قبل المونديال أثر كبير علينا كلاعبين وجميع أفراد المنتخب وأكبر حافز..



وسنواصل المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا بإذن الله 🇸🇦🇸🇦#ولي_العهد#لقاء_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/PnY3v8svWy — سالم الدوسري (@salem_d29) September 21, 2023

وتابع: "سنواصل المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا بإذن الله".

المصدر: RT