وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، وليد صادي، رئيسا جديدا للاتحاد، خلفا لجهيد زفيزف، المستقيل من منصبه.

وكان صادي، المرشح الوحيد بعد رفض لجنة الترشيحات ملفي عبد الكريم مدوار ومزيان إيغيل.

وحصل صادي وأعضاء مكتبه التنفيذي على 76 صوتا، مقابل 5 أصوات بـ"لا" وامتناع صوت واحد.

إقرأ المزيد

وسيترأس صادي، الاتحاد الجزائري في المدة المتبقية من فترة زفيزف، 18 شهرا، والذي استقال في يوليو الماضي، بعد خسارته في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

المصدر: وكالات